Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Он опроверг выводы следствия, которое признало его виновным в авиакатастрофе.

Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, который год назад сгорел в Шереметьево, дал первое интервью. В интервью "Ленте.ру" Денис Евдокимов опроверг выводы следствия, которое признало его виновным в авиакатастрофе.

Пилот заявил, что не отступится и пойдет на любые риски, чтобы установить истинные причины трагедии. Евдокимов отметил, что весь год думал о погибших и пострадавших. Он попросил прощения, что стал участником этих событий и выразил соболезнования тем, кто потерял родных.

В апреле Следственный комитет России завершил расследование по делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей. Единственным фигурантом является Денис Евдокимов. Версия о неисправности самолета была опровергнута.

В отношении командира экипажа было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящий момент Денис Евдокимов находится под подпиской о невыезде.

Трагедия произошла 5 мая 2019 года. В Шереметьево вернулся самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск. Во время посадки произошло возгорание. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту находились 78 человек.

Ранее Следственный комитет России назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации