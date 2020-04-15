Когда в столице ввели режим обязательной самоизоляции, москвичи “не проявили дисциплинированности”.

В Кремле объяснили очереди у метро в Москве плохой дисциплинированностью горожан. С мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, когда в столице ввели режим обязательной самоизоляции, москвичи "не проявили дисциплинированности". Причины возникновения очередей на станциях метро, по мнению чиновника, те же.

Опять же, проблема в недисциплинированности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

Он отметил, что очереди у метро из-за пропускной системы создают опасную ситуацию, поэтому власти Москвы сейчас стараются решить эту проблему.

Ранее ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы.

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