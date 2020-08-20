Диалог должны вести белорусские власти с теми, кто внутри страны выражает протест.

В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в Координационном совете оппозиции Белоруссии заявили, что готовы контактировать с РФ. Мнением поделился член президиума совета, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

Песков заявил, что контакты с белорусской оппозицией были бы вмешательством во внутренние дела другого государства. В Кремле уверены, что диалог между сторонами должен проводиться исключительно внутри Белоруссии.

Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он считает, что диалог должны вести белорусские власти с теми, кто внутри страны выражает протест.

Ранее мы писали, что белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией.

Видео: ВК / МИД России