В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, в Координационном совете оппозиции Белоруссии заявили, что готовы контактировать с РФ. Мнением поделился член президиума совета, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко.
Песков заявил, что контакты с белорусской оппозицией были бы вмешательством во внутренние дела другого государства. В Кремле уверены, что диалог между сторонами должен проводиться исключительно внутри Белоруссии.
Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он считает, что диалог должны вести белорусские власти с теми, кто внутри страны выражает протест.
Ранее мы писали, что белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией.
Видео: ВК / МИД России
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