До этого политик предложил "снять тему".

В Кремле отвергли идею Жириновского отменить голосование по Конституции. До этого политик предложил "снять тему", так как все законные процедуры при принятии поправок соблюдены, а ограничения из-за пандемии могут сохраниться до конца этого года.

Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту инициативу. По его словам, у президента России Владимира Путина есть однозначная позиция по данному вопросу — "голосование не является простой формальностью". Глава государства считает, что если народ посчитает поправки нецелесообразными, то они не будут приняты.

Ранее Жириновский призвал арестовать коммунистов в день юбилея Ленина.

Видео: Вконтакте / Владимир Жириновский