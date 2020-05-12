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В Кремле отвергли идею Жириновского отменить голосование по Конституции

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До этого политик предложил "снять тему".

В Кремле отвергли идею Жириновского отменить голосование по Конституции. До этого политик предложил "снять тему", так как все законные процедуры при принятии поправок соблюдены, а ограничения из-за пандемии могут сохраниться до конца этого года.

Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту инициативу. По его словам, у президента России Владимира Путина есть однозначная позиция по данному вопросу — "голосование не является простой формальностью". Глава государства считает, что если народ посчитает поправки нецелесообразными, то они не будут приняты.

Ранее Жириновский призвал арестовать коммунистов в день юбилея Ленина.

Видео: Вконтакте / Владимир Жириновский

Теги: голосование по поправкам, жириновский, конституция, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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