В Кремле отвергли идею Жириновского отменить голосование по Конституции. До этого политик предложил "снять тему", так как все законные процедуры при принятии поправок соблюдены, а ограничения из-за пандемии могут сохраниться до конца этого года.
Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту инициативу. По его словам, у президента России Владимира Путина есть однозначная позиция по данному вопросу — "голосование не является простой формальностью". Глава государства считает, что если народ посчитает поправки нецелесообразными, то они не будут приняты.
Ранее Жириновский призвал арестовать коммунистов в день юбилея Ленина.
Видео: Вконтакте / Владимир Жириновский
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