Жириновский призвал арестовать коммунистов в день юбилея Ленина

Именно такие слова лидера ЛДПР приводит пресс-служба партии.

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил арестовать членов партии КПРФ. Причиной для этого политик называет выход членов партии на улицу, несмотря на эпидемиологическую обстановку, в день рождения Владимира Ленина, который отмечается 22 апреля.

Именно в этот день коммунисты участвуют в традиционном возложении цветов к мавзолею на Красной площади. КПРФ в 2020 году отмечает 150-летнюю годовщину со дня рождения основателя советского государства.

Отметим, что также ранее Жириновский выступил в Госдуме и заявил, что "чем быстрее мы все себя изолируем" от коронавируса, тем быстрее "все это прекратится".

Мы сообщали о том, что Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии остановить все спортивные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса.

Видео: ЛДПР-ТВ / YouTube