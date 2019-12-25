Дмитрий Песков заявил, что решение еще не принято.

В Кремле оценили возможность переноса парада Победы. Пресс-секретарь президента России рассказал, что решение о проведении торжественных мероприятий на Красной площади 9 мая пока что не принято. В настоящее время чиновники изучают все обстоятельства, связанные с распространением коронавируса внутри страны и готовят взвешенное постановление.

Вы знаете, что пока каких-то решений не принималось по параду Победы...Естественно, обсуждаются самые разные варианты прокомментировал Дмитрий Песков

Чиновник добавил, что речь идет о планах относительно подготовки мероприятия в том виде, в котором оно изначально планировалось. Специалисты провели большую работу по организации данного парада. Однако в Кремле будут учитывать внешние условия. Перед принятием решения необходимо проанализировать ситуацию.

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