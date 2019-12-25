В Красноярском крае в жилом доме произошел пожар и взорвался газ

Названа вероятная причина возникновения пожара и взрыва газового баллона.

В Красноярском крае в жилом доме на площади почти 500 квадратных метров горел жилой дом со взрывом газового баллона.

ТАСС со ссылкой на региональное МЧС сообщает, что в Курагино на улице Влада Листьева, произошел пожар в одноэтажном 12-квартирном доме. Во время пожара взорвался газовый баллон. Жертв и пострадавших нет, жильцы сумели самостоятельно эвакуироваться.

В пострадавшем доме рухнула кровля. На ликвидации пожара работали 31 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составила 490 квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник из-за курения в нетрезвом виде.

Ранее: В Тамбовской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 13-летней школьницы

Фото: МЧС