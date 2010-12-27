В Красноярске женщина родила ребенка в городском автобусе

Помогали всем автобусом, а роды приняла одна из пассажирок, мать троих детей.

Накануне, 24 июня, в Красноярске женщина родила в автобусе городского маршрута.

Сообщается, что 36-летняя беременная (срок 36 недель) женщина ехала в городском автобусе, когда у нее начались схватки. Все происходило стремительно. Когда стало понятно, что женщина не сможет дождаться "скорую", водитель свернул с маршрута и поехал в роддом. Никто из пассажиров не возражал, а наоборот, помогали чем могли.

Стоявшая рядом с роженицей женщина, мать троих детей, приняла роды. Как она сама потом рассказала, паники никакой в тот момент не было. Водитель заехал на территорию роддома, женщину и малыша передали в руки медиков. Мальчик родился весом 2960 г. И он и мама чувствуют себя хорошо.

Фото: pixabay