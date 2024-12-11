В Красноярске взяли под стражу троих участников псевдорелигиозной организации

Накануне подозреваемые были задержаны.

Трое из семи предполагаемых участников запрещенной на территории России псевдорелигиозной организации из Украины, задержанных на территории Красноярского края, в настоящее время заключены под стражу. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Следственного комитета по региону. В надзорном ведомстве добавили, что остальные фигуранты уголовного дела находятся под обязательством о явке.

Одному мужчине и двум женщинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одной женщине избран домашний арест. Меры пресечения избраны на два месяца. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что в Красноярском крае оперативниками задержаны семь человек по подозрению в участии в запрещенной на территории России псевдорелигиозной организации из Украины. Ведется расследование по части 3 статьи 284.1 УК РФ. Злоумышленники осуществляли руководство и организовывали противоправную деятельность местного структурного подразделения псевдорелигиозного движения "Аллатра", основанного в соседнем государстве. В августе 2023 года в отношении организации уполномоченными органами России было принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ. Уточняется, что подозреваемые через мессенджер при соблюдении мер конспирации создали закрытый чат. Там размещалась различная информация о работе, привлечении новых участников.

СК показал кадры задержания участников псевдорелигиозной организации с Украины.

Фото и видео: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии