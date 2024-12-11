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СК показал кадры задержания участников псевдорелигиозной организации с Украины

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Возбуждено уголовное дело.

Российский Следственный комитет опубликовал в социальных сетях видео задержания семи человек в Красноярском крае. Местные жители обвиняются по статье за участие в запрещенной на территории нашей страны псевдорелигиозной организации с Украины (части 3 статьи 284.1 УК РФ). По местам проживания фигурантов дела проведены обыски и оперативные мероприятия.

Преступная деятельность соучастников пресечена благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ России по Красноярскому краю и следователей регионального СК.

пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: красноярский край, регионы, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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