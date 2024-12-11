СК показал кадры задержания участников псевдорелигиозной организации с Украины

Возбуждено уголовное дело.

Российский Следственный комитет опубликовал в социальных сетях видео задержания семи человек в Красноярском крае. Местные жители обвиняются по статье за участие в запрещенной на территории нашей страны псевдорелигиозной организации с Украины (части 3 статьи 284.1 УК РФ). По местам проживания фигурантов дела проведены обыски и оперативные мероприятия.

Преступная деятельность соучастников пресечена благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ России по Красноярскому краю и следователей регионального СК. пресс-служба СК РФ по региону

Подросток убил отца в канун Нового года на проспекте Культуры.

Фото и видео: Следственный комитет России