Жители Красноярска посадили своих детей за школьные парты на пустыре

Здесь власти обещают построить школу уже на протяжении пяти лет.

Жители Красноярска провели "открытый урок" для своих детей-школьников в поле. Об этом информирует Telegram-канал Mash. Родители расставили парты и рассадили учеников прямо под открытым небом.

Жители микрорайона "Образцово" в Красноярске организовали урок для своих детей на пустыре, где власти обещают построить школу уже на протяжении пяти лет. В настоящее время родители вынуждены отвозить своих чад в школы соседних районов на автобусах или автомобилях.

Сроки строительства учебного заведения постоянно переносили из-за земельных споров, так как большинство участков пустыря находились долгое время в частной собственности. Власти обещают до конца текущего месяца завершить сделку, в результате которой земля перейдет в муниципальную собственность. Здеесь планируют возвести школу и детский сад.

Отмечается, что "открытый урок" проходил в выходной день, поэтому дети не прогуливали настоящие занятия.

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Фото: Telegram / Mash