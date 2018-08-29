В Красноярске загорелась машина с двумя маленькими детьми внутри

В соцсетях опубликовано видео от очевидцев.

Сегодня, в районе полудня, в одном из дворов Красноярска загорелась машина с двумя маленькими детьми внутри.

Очевидцы сообщают, что загорелась обшивка салона автомобиля, когда внутри машины находилось два маленьких ребенка. Прохожие вытащили детей из машины и потушили автомобиль. В соцсетях сообщается, что возгорание ликвидировали тремя огнетушителями и двумя ведрами воды.

На опубликованных кадрах видео от очевидцев видно, что пламя уже потушено, спасенные дети в стороне от машины громко плачут, а взрослые их пытаются успокоить.

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