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В Красноярске загорелась машина с двумя маленькими детьми внутри

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В соцсетях опубликовано видео от очевидцев.

Сегодня, в районе полудня, в одном из дворов Красноярска загорелась машина с двумя маленькими детьми внутри.

Очевидцы сообщают, что загорелась обшивка салона автомобиля, когда внутри машины находилось два маленьких ребенка. Прохожие вытащили детей из машины и потушили автомобиль. В соцсетях сообщается, что возгорание ликвидировали тремя огнетушителями и двумя ведрами воды.

На опубликованных кадрах видео от очевидцев видно, что пламя уже потушено, спасенные дети в стороне от машины громко плачут, а взрослые их пытаются успокоить.

Видео:  Жесть Красноярска | ДТП • ЧП • Новости |

Теги: жесть , загорелась машина , красноярск , новости красноярска , новости регионов , пострадали дети
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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