В Красноярске скончалась школьница после драки с одноклассницей

Появились подробности страшной трагедии, которая произошла в Красноярске.

Страшная весть облетела накануне, 7 декабря, весь Красноярск: в больнице скончалась восьмиклассница после драки с одноклассницей.

Конфликт, на фоне личной неприязни, между учащимися школы №23 произошел 23 ноября 2017 года. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой одной из девушек были причинены серьезные телесные повреждения. 14-летняя школьница после драки смогла самостоятельно добраться до дома, где рассказала матери о случившемся и пожаловалась на головную боль.

28 ноября состояние ребенка ухудшилось и ей потребовалась госпитализация, а затем школьница впала в кому. 28 ноября в следственные органы поступило сообщение по факту госпитализации в тяжелом состоянии в больницу №20 14-летней девушки. По данному факту была назначена доследственная проверка. На официальном сайте СУ СК России по Красноярскому краю сообщалось, что девушка страдала хроническим заболеванием. В социальных сетях один из пользователей сообщил, что школьнице за два месяца до драки была проведена операция на сосудах головного мозга. Насколько это сообщение достоверно, неизвестно.

7 декабря девушка, не приходя в сознание, скончалась в больнице. Этот вопиющий случай вызвал широкий общественный резонанс. Люди требуют жесткого наказания девушке, которая избила погибшую и ее родителям.

Piter.TV неоднократно рассказывал о драках между подростками. Драки изобилуют жестокостями и зачастую снимаются на видео. В основном участницами таких побоищ являются несовершеннолетние девушки.

Видео: Piter.TV