В Парголово сотрудники полиции снимали с качелей мертвого подростка

Накануне мальчик поругался с мамой.

В Парголово в ночь на субботу, 30 апреля, родители нашли своего 17-летнего сына мертвым на детских качелях. Его тело были привязано к верхней перекладине сооружения. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".

Инцидент произошел на Тихоокеaнской улице. Труп направили в морг. Как выяснили криминалисты при общении с родителями мальчика, накануне школьник поругался с мамой из-за того, что она забрала у него смартфон и ноутбук. Подробности случившегося уточняются.

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