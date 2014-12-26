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В Парголово сотрудники полиции снимали с качелей мертвого подростка
Сегодня, 11:59
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В Парголово сотрудники полиции снимали с качелей мертвого подростка

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Накануне мальчик поругался с мамой.

В Парголово в ночь на субботу, 30 апреля, родители нашли своего 17-летнего сына мертвым на детских качелях. Его тело были привязано к верхней перекладине сооружения. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".

Инцидент произошел на Тихоокеaнской улице. Труп направили в морг. Как выяснили криминалисты при общении с родителями мальчика, накануне школьник поругался с мамой из-за того, что она забрала у него смартфон и ноутбук. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на станции метро "Невский проспект" до девочки домогался педофил.

Фото: Pexels

Теги: парголово, полиция, тихоокеанская улица, умер на качелях, умер подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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