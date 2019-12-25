В детском лагере в Волгограде умер подросток

16-летняя девушка потеряла сознание и не очнулась.

Прокуратура Волгоградской области проверит обстоятельства смерти 16-летней девушки в лагере "Орленок". Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Об инциденте СМИ стало известно 2 июня. Согласно имеющимся данным, подросток умер во время отдыха в детском оздоровительном лагере. Девушка, находясь вечером в комнате со своими соседками, внезапно потеряла сознание и перестала подавать какие-либо признаки жизни. Был вызван местный медик, а затем бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия не помогли вернуть девушку в чувства.

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, у подростка не нашли следов насильственной смерти. Также не было обнаружено каких-либо первичных признаков употребления наркотиков и алкоголя.

В настоящее время устанавливается причина смерти. Прокуратура региона организовала проверку.

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