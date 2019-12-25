В Петербурге детского врача признали виновной в смерти полуторагодовалого пациента

По данным суда, медик летом 2017 года своевременно не организовала осмотр и консультацию 1,5 годовалого пациента Ч. детским хирургом.

Василеостровский районный суд Петербурга назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года врачу Юлии Конуновой, по вине которой погиб маленький ребенок. На суде Конунова вину свою не признала. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда, медик летом 2017 года своевременно не организовала осмотр и консультацию 1,5 годовалого пациента Ч. детским хирургом. У ребенка оказался острый аппендицит, и из-за потерянного времени он скончался.

Суд назначил Конуновой наказание в виде ограничения свободы на срок в 2 года. Но в связи с истечением сроков давности женщину освободили от назначенного наказания.

Также больница должна выплатить пострадавшей семье 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Петербурге блогера оштрафовали на 650 тысяч из-за войны с бобрами.

Фото: Piter.tv