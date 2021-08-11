Из здания были эвакуированы 60 человек.

В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По предварительным сведениям, в здании, принадлежащем "Афонтово" пламя начало распространяться из-за мусора в подвальном помещении. Это привело к эвакуации 60 человек.

В здании телекомпании "Афонтово" загорание строительного мусора в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров. пресс-служба экстренного ведомства

В ГУ МЧС объяснили, что самостоятельно вышли на улицу 58 человек. Еще двое местных жителей были спасены сотрудниками пожарной службы. Информации о пострадавших нет.

СМИ: на судне в порту Латакии произошел пожар.

Видео: МЧС России, Telegram / Афонтово