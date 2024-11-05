Всего по итогам мероприятия были выявлены восемь административных правонарушений.

В Красноярске после полицейского рейда четверым мигрантам грозит выдворение из России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции проверили 73 гражданина Таджикистана, Узбекистана и Киргизии в рамках рейда в торговой базе и кафе. По итогам мероприятия были выявлены восемь административных правонарушений. В отношении четверых иностранцев в суд направлены материалы для принятия решения об их выдворении за пределы РФ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане выявлены 20 мигрантов-нарушителей, осуществлявших ремонт железной дороги.

Видео: УМВД по Красноярскому краю