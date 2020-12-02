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В Татарстане выявлены 20 мигрантов-нарушителей, осуществлявших ремонт железной дороги

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По решению суда иностранцы будут выдворены из России в принудительном порядке.

В Татарстане выявлены 20 мигрантов-нарушителей, осуществлявших ремонт железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, мигранты были задержаны рядом с селом Борок в ходе проведения профилактического рейда. В ходе проверки документов правоохранители установили, что мигранты работали без необходимых документов для осуществления трудовой деятельности. В отношении задержанных составили административные протоколы. По решению суда иностранцы будут выдворены из России в принудительном порядке.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали двоих подозреваемых в хулиганстве.

Видео: МВД по Республике Татарстан

Теги: железная дорога, нарушение миграционного законодательства, полиция, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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