По решению суда иностранцы будут выдворены из России в принудительном порядке.

В Татарстане выявлены 20 мигрантов-нарушителей, осуществлявших ремонт железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, мигранты были задержаны рядом с селом Борок в ходе проведения профилактического рейда. В ходе проверки документов правоохранители установили, что мигранты работали без необходимых документов для осуществления трудовой деятельности. В отношении задержанных составили административные протоколы. По решению суда иностранцы будут выдворены из России в принудительном порядке.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали двоих подозреваемых в хулиганстве.

Видео: МВД по Республике Татарстан