В Татарстане выявлены 20 мигрантов-нарушителей, осуществлявших ремонт железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным следствия, мигранты были задержаны рядом с селом Борок в ходе проведения профилактического рейда. В ходе проверки документов правоохранители установили, что мигранты работали без необходимых документов для осуществления трудовой деятельности. В отношении задержанных составили административные протоколы. По решению суда иностранцы будут выдворены из России в принудительном порядке.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали двоих подозреваемых в хулиганстве.
Видео: МВД по Республике Татарстан
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