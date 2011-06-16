По данным следствия, злоумышленники избили незнакомцев и распылили им в лицо газовый баллончик.

В Москве задержали двоих подозреваемых в хулиганстве. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанные подошли к незнакомцам вблизи дома на улице Покровка и на фоне личной неприязни нанесли множество ударов руками и ногами потерпевшим. Они также распылили им в лицо газовый баллончик, после чего скрылись. Медики зафиксировали у пострадавших ушибы мягких тканей головы и ожоги роговицы глаз. Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА