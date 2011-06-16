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В Москве задержали двоих подозреваемых в хулиганстве

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По данным следствия, злоумышленники избили незнакомцев и распылили им в лицо газовый баллончик.

В Москве задержали двоих подозреваемых в хулиганстве. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанные подошли к незнакомцам вблизи дома на улице Покровка и на фоне личной неприязни нанесли множество ударов руками и ногами потерпевшим. Они также распылили им в лицо газовый баллончик, после чего скрылись. Медики зафиксировали у пострадавших ушибы мягких тканей головы и ожоги роговицы глаз. Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что житель Самары ожидает суда за кражу 42 велосипедов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, москва, полиция, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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