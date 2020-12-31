В Красноярске полиция вернула мужчине похищенные со счета деньги

Злоумышленник смог украсть у знакомого 455 тысяч рублей.

В Красноярске полицейские вернули мужчине похищенные с его счёта деньги. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным региональных правоохранительных органов, в начале декабря у местного жителя с банковской карты пропали 455 тысяч рублей. Исчезновение средств мужчина заметил, когда пришел в отделение, чтобы снять наличные средства.

Полиция установила, что злоумышленник снял деньги при помощи банковской карты. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Позже оперативники смогли установить личность преступника. Им оказался 21-летний знакомый пострадавшего. Молодого человека задержали. У него изъяли 414 тысяч рублей. Фигурант расследования, ранее уже судимый, рассказал, что смог воспользоваться тем, что мобильный телефон жертвы лежал на виду. С его помощью он отсканировал данные банковской карты, после чего снял с нее средства.

В Красноярске сотрудники полиции вернули похищенную иномарку владельцу.

Фото и видео: МВД России