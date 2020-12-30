В Красноярске сотрудники полиции вернули похищенную иномарку владельцу

Украденную машину оперативники нашли в Москве.

В Красноярске сотрудники полиции вернули похищенную иномарку законному владельцу. Об этом сообщили представители пресс-службы МВД на официальном сайте ведомства. По данным полиции, в местное отделение обратился пострадавший. Он написал заявление о краже транспортного средства. Ущерб составил около миллиона рублей. По сведениям от местного жителя, кража произошла в микрорайоне Северный на улице Водопьянова.

В рамках расследования оперативники установили, что украденная машина была перевезена в Москву. Автомобиль удалось изъять. Специалисты смогли восстановить VIN-номер в ходе автотехнической экспертизы. По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время владелец получил ключи от возвращенной машины.

Ранее в Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в нападении на почтальона.

Видео: МВД России