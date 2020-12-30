В Забалканском проезде обнаружили гараж-склад сигарет с поддельными марками

Владельца нелегальной продукции устанавливают.

Полицейские отдела экономической безопасности обнаружили во Фрунзенском районе Петербурге гараж, забитый нелегальными табачными изделиями. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, в одном из гаражных боксов в Забалканском проезде располагался склад сигарет с поддельными акцизными марками.

Полиция изъяла порядка 50 тысяч пачек сигарет самых разных марок, отечественных и зарубежных. Изъятое направили на экспертизу, по ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что личности собственника и арендатора гаража уже установлены, но пока не выяснилось, кто владеет самой табачной продукцией.

Ранее мы рассказывали, что в Выборгском районе 16 спасателей ночью тушили мебель в "однушке".

Видео: пресс-служба ГУ МВД