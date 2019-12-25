В Красноярске поймали педофила, который прошлым летом изнасиловал 9-летнюю девочку в Братске

В Красноярске задержан подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки.
СУ СК РФ по Иркутской области сообщает о задержании подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки в Братске, которое произошло в августе 2019 года. По горячим следам педофила найти не удалось. Спустя 10 месяцев преступника опознала местная жительница. 27-летнего насильника нашли и задержали в Красноярске, куда тот перебрался на постоянное место жительства. Девочка опознала мужчину, который надругался над ней прошлым летом.
Его причастность была объективно подтверждена результатами генетической экспертизы, а также проведенными следственными действиями.
СУ СК РФ по Иркутской области
Подозреваемый на допросе сознался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: pixabay
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