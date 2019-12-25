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В Красноярске поймали педофила, который прошлым летом изнасиловал 9-летнюю девочку в Братске
Сегодня, 17:15
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В Красноярске поймали педофила, который прошлым летом изнасиловал 9-летнюю девочку в Братске

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Подозреваемому насильнику-педофилу 27 лет.

В Красноярске задержан подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки. 

СУ СК РФ по Иркутской области сообщает о задержании подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки в Братске, которое произошло в августе 2019 года. По горячим следам педофила  найти не удалось. Спустя 10 месяцев преступника опознала местная жительница. 27-летнего насильника нашли и задержали в Красноярске, куда тот перебрался на постоянное место жительства. Девочка опознала мужчину, который надругался над ней прошлым летом. 

Его причастность была объективно подтверждена результатами генетической экспертизы, а также проведенными следственными действиями.

СУ СК РФ по Иркутской области

Подозреваемый на допросе сознался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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