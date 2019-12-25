В Волгограде спустя 16 лет поймали насильника-рецидивиста

В конце июня 2004 года подсудимый угрожая убийством изнасиловал 19-летнюю девушку.

В Волгограде спустя 16 лет установили насильника, который в 2004 году изнасиловал девушку.

Следственные органы СКР по Волгоградской области сообщают, что летом 2004 в городе Волжский неустановленный мужчина проследовал за незнакомой 19-летней девушкой в подъезд дома, расположенного на улице Дружбы, зашел вместе с ней в кабину лифта, где, остановив принудительно лифт и угрожая потерпевшей ножом, совершил в отношении неё насильственные половые преступления.

Тогда преступника найти не удалось. 16 лет назад насильник оставил на месте преступления отпечатки пальцев. Только в текущем году, прогоняя отпечатки по базе данных, удалось установить преступника. Им оказался ранее отбывший срок за аналогичное преступление житель Волгограда.

На допросе он сознался в изнасиловании в 2004 году. В настоящее время расследование завершено. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение. Материалы следствия с обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.

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