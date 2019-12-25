В Волгограде 60-летнего педофила на 17,5 лет отправили на особый режим в колонию

Ранее мужчина уже отсидел 12 лет за изнасилование ребенка. Сейчас мужчину осудили за изнасилование 3х девочек 7, 9 и 12 лет.

В Волгограде завершился суд над 60-летним педофилом-насильником.

Следственные органы СУ СК РФ по Волгоградской области сообщают, что 60-летний местный житель осужден на длительный срок по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего" и "незаконное проникновение в жилище".

Следствием и судом установлено 3 эпизода насилия над девочками в возрасте 7, 9 и 12 лет летом прошлого года. Извращенец представлялся детям врачом или почтальоном, заводил детей в укромное место, где совершал над маленькими девочками сексуальное насилие. Изнасилование одной из них он совершил прямо в квартире у ребенка, куда проник незаконно.

Со слов одной из жертв был составлен фоторобот извращенца.

установить лицо, причастное к серии половых преступлений в отношении детей удалось в результате кропотливой и слаженной работы следователей, следователей-криминалистов областного управления СКР, а также оперативных сотрудников регионального Главка МВД. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены приметы и манеры поведения подозреваемого...на причастность к их совершению отрабатывались лица, ранее судимые за аналогичные деяния. СУ СК РФ по Волгоградской области

Кроме того, в 2001 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и отбыл в местах лишения свободы 12 лет.

Сейчас суд приговорил мужчину к 17,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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Фото: СУ СК РФ по Волгоградской области, pixabay