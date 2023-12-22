На улице Белы Куна снова прорвало трубу с кипятком

На данный момент стихия уже утихла, профессиональные специалисты смогли локализовать прорыв.

В ночь на пятницу, 3 мая, "горячий источник" из прорванный трубы забил прямо у дома №13 по улице Белы Куна. Кадры с бурлящей водой и паром были опубликованы в соцсетях. На записях видно, как вспенившийся кипяток задел несколько машин, припаркованных по обочине.

На данный момент стихия уже утихла, профессиональные специалисты смогли локализовать прорыв.

Напомним, что трубы по улице Белы Куна уже требовали внимания жителей этого года. Ранее в это время прорыв кипятка был зафиксирован на пересечении с Будапештской улицей 14 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на Маршала Жукова произошёл прорыв трубы.

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