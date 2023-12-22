Объем промышленного производства в Петербурге увеличился на 11,3% в I квартале 2024 года

Высокие темпы развития наблюдаются в сферах машиностроения, деревообработки, производства лекарств, готовых металлических изделий.

Основные тенденции развития экономики Петербурга сохраняются и усиливаются по ряду направлений, заявил вице-губернатор Валерий Москаленко, комментируя статистику Росстата за I квартал 2024 года.

Руководитель отметил, что городская промышленность демонстрирует хорошие результаты по объему производства и отгрузки продукции. Этот рост не обусловлен одной отраслью. Высокие темпы развития наблюдаются в сферах машиностроения, деревообработки, производства лекарств, готовых металлических изделий. Как подчеркнул Москаленко, устойчивый рост зарплат и связанный с ним рост потребительской активности населения стимулируют ускорение экономики.

Согласно данным Росстата, объем промышленного производства в Петербурге увеличился на 11,3%, а оборот розничной торговли в первом квартале 2024 года вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства Петербурга составил 111,3%.

Фото: Piter.TV