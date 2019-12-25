В Красноярске из суда после оглашения приговора сбежал несовершеннолетний

Его должны были поместить в специализированное учреждение на 9 месяцев.

В Красноярске из суда сбежал подросток.

ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд сообщает, что после оглашения приговора несовершеннолетний сбежал через окно соседнего с залом заседания помещения. Подросток обвинялся по статье о незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере. Суд постановил поместить несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на девять месяцев.

Отмечается, что на суд беглец пришел с матерью и вел себя совершенно спокойно. Когда он убежал, мать препятствовала правоохранителям. Уточняется, что данный подросток ранее уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков.

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