В Красноярске девушка по вызову выпрыгнула из окна после 8 часов насилия

В сети опубликовано видео задержания насильников проституки.

В Красноярске девушка по вызову выпрыгнула в окно, спасаясь от насильников.

ЧП произошло в Красноярске еще ночью 10 октября, только сейчас стали известны подробности инцидента. Двое молодых мужчин 32 и 34 лет вызвали в квартиру, где они отдыхали, 25-летнюю "девочку по вызову". Девушка, прибыв на адрес, увидела двоих клиентов и хотела уйти. Но мужчины не дали ей уйти, и насиловали ее вдвоем всю ночь. Только в 8 утра девушка смогла сбежать от насильников, выпрыгнув из окна 3 этажа.

При падении девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Полиция задержала насильников, для этого им пришлось войти через окно с помощью пожарной лестницы. На извращенцев завели уголовное дело по статьям "изнасилование, совершенное группой лиц" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".

Видео: МВД Красноярска