В Красносельском районе Петербурга ввели больше всего жилья в январе

В минувшем месяце сдали 13 13 объектов общегражданского назначения.

В январе этого года в Петербурге ввели в эксплуатацию 518 727 кв. метров жилья. Это 112 домов на 12 865 квартир, в том числе индивидуальное строительство, а также 82 дома ИЖС (22 868 кв. м). Об этом 6 февраля рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, больше всего жилья ввели в Красносельском районе. На втором месте Выборгский район, завершает тройку Красногвардейский район. В минувшем месяце сдали 13 13 объектов общегражданского назначения.

Ранее в поселке Красава отремонтировали ФАП 1952 года. В ФАПе установлены новые окна, выполнены косметические работы, обновляется мебель.

Фото: Piter.tv

