В Красносельском районе Петербурга гость изнасиловал хозяйку дома

Женщина написала на обидчика заявление в полицию.

Накануне, 5 января, в Красносельском районе мужчина напал на петербурженку в ее же доме. По информации Piter.tv, пострадавшая обратилась за помощью к стражам порядка.

Известно, что обидчик и заявительница знакомы. Инцидент произошел в квартире, где проживает женщина. По словам пострадавшей, молодой человек применил силу и надругался над ней.

Потерпевшая попросила сотрудников полиции привлечь к ответственности подозреваемого. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что от учительницы из Петербурга поступила угроза взорвать ТРЦ "Галерея".

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