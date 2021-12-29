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В Красносельском районе Петербурга гость изнасиловал хозяйку дома
Сегодня, 11:38
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В Красносельском районе Петербурга гость изнасиловал хозяйку дома

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Женщина написала на обидчика заявление в полицию.

Накануне, 5 января, в Красносельском районе мужчина напал на петербурженку в ее же доме. По информации Piter.tv, пострадавшая обратилась за помощью к стражам порядка. 

Известно, что обидчик и заявительница знакомы. Инцидент произошел в квартире, где проживает женщина. По словам пострадавшей, молодой человек применил силу и надругался над ней. 

Потерпевшая попросила сотрудников полиции привлечь к ответственности подозреваемого. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что от учительницы из Петербурга поступила угроза взорвать ТРЦ "Галерея".

Фото: Pexels

Теги: в квартире, изнасилование, нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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