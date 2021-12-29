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От учительницы из Петербурга поступила угроза взорвать ТРЦ "Галерея"
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От учительницы из Петербурга поступила угроза взорвать ТРЦ "Галерея"

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Выяснилось, что сообщение прислали лжеминеры. Ничего опасного в торговом центре стражи порядка не нашли.

От учительницы химии из Петербурга на почту ФСБ России пришла угроза взорвать торговый центр на Лиговском проспекте, 30. Женщина требовала 500 тыс. рублей. 

Я просто устала от жизни и хочу повеселиться, если хотите жить и спасти всех, то отправьте на мой номер не менее 500 тысяч рублей, иначе я начну действовать жестче".

Автор письма

По информации Piter.tv, здание осмотрели в среду, 5 января. Правоохранители проверили ТРЦ "Галерея" на наличие взрывоопасных предметов и веществ, но ничего подозрительного не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Известно, что личность педагога уже установили. Ее допросили и отпустили.

Ранее на Piter.tv: в продуктовом магазине на Колокольной улице девушка с катаной украла алкоголь и консервы.

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге

 

Теги: лжеминеры, лиговский проспект, полиция, тц галерея, учительница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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