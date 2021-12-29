От учительницы из Петербурга поступила угроза взорвать ТРЦ "Галерея"

От учительницы химии из Петербурга на почту ФСБ России пришла угроза взорвать торговый центр на Лиговском проспекте, 30. Женщина требовала 500 тыс. рублей.
Я просто устала от жизни и хочу повеселиться, если хотите жить и спасти всех, то отправьте на мой номер не менее 500 тысяч рублей, иначе я начну действовать жестче".
Автор письма
По информации Piter.tv, здание осмотрели в среду, 5 января. Правоохранители проверили ТРЦ "Галерея" на наличие взрывоопасных предметов и веществ, но ничего подозрительного не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что личность педагога уже установили. Ее допросили и отпустили.
Ранее на Piter.tv: в продуктовом магазине на Колокольной улице девушка с катаной украла алкоголь и консервы.
Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге
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