От учительницы из Петербурга поступила угроза взорвать ТРЦ "Галерея"

Выяснилось, что сообщение прислали лжеминеры. Ничего опасного в торговом центре стражи порядка не нашли.

От учительницы химии из Петербурга на почту ФСБ России пришла угроза взорвать торговый центр на Лиговском проспекте, 30. Женщина требовала 500 тыс. рублей.

Я просто устала от жизни и хочу повеселиться, если хотите жить и спасти всех, то отправьте на мой номер не менее 500 тысяч рублей, иначе я начну действовать жестче". Автор письма

По информации Piter.tv, здание осмотрели в среду, 5 января. Правоохранители проверили ТРЦ "Галерея" на наличие взрывоопасных предметов и веществ, но ничего подозрительного не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что личность педагога уже установили. Ее допросили и отпустили.

Ранее на Piter.tv: в продуктовом магазине на Колокольной улице девушка с катаной украла алкоголь и консервы.

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге