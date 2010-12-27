В Красносельском районе сосед-кавказец изнасиловал 12-летнюю девочку

Полиция задержала кавказца, и изнасиловавшего школьницу в коммуналке на Ленинском проспекте.

В Красносельском районе полиция задержала кавказца, который изнасилова 12-летнюю соседку. Преступление было совершено еще 19 января, но поймать педофила удалось только 4 марта.

О совершенном злодеянии по отношению к несовершеннолетней заявила 45-летняя мать пострадавшей. Она рассказала, что 23-летний сосед напал на ее дочь и надругался над девочкой в квартире на Ленинском проспекте.

Позже оперативники установили, что мужчина оказался моложе: ему 18 лет. Он приехал в Петербург из Ингушетии. Преступник познакомился с жертвой в коммунальной квартире. в которой они вместе проживают. Ранее злоумышленник не привлекался к уголовной ответственности. Теперь же в отношении педофила возбуждено уголовное дело по статье за развратные действия. Кавказец взят под стражу.

