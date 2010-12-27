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В Красносельском районе сосед-кавказец изнасиловал 12-летнюю девочку
Сегодня, 10:20
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lesjasap
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В Красносельском районе сосед-кавказец изнасиловал 12-летнюю девочку

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Полиция задержала кавказца, и изнасиловавшего школьницу в коммуналке на Ленинском проспекте.

В Красносельском районе полиция задержала кавказца, который изнасилова 12-летнюю соседку. Преступление было совершено еще 19 января, но поймать педофила удалось только 4 марта.

О совершенном злодеянии по отношению к несовершеннолетней заявила 45-летняя мать пострадавшей. Она рассказала, что 23-летний сосед напал на ее дочь и надругался над девочкой в квартире на Ленинском проспекте. 

Позже оперативники установили, что мужчина оказался моложе: ему 18 лет. Он приехал в Петербург из Ингушетии. Преступник познакомился с жертвой в коммунальной квартире. в которой они вместе проживают. Ранее злоумышленник не привлекался к уголовной ответственности. Теперь же в отношении педофила возбуждено уголовное дело по статье за развратные действия. Кавказец взят под стражу.
 

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Теги: изнасилование педофил , кавказец , красносельский район , педофилия , происшествия спб , сосед
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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