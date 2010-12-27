В Красносельском районе Петербурга сбили пешехода

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о жутком ДТП. На пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова автомобиль наехал на пешехода.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 11 сентября на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова автомобиль сбил пешехода.



Один из подписчиков группы в комментариях сообщил, что рядом с местом аварии лежал подростковый велосипед, возможно, был сбит ребенок.



Пешеход был госпитализирован.



Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург