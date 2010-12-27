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В Красносельском районе Петербурга сбили пешехода
Сегодня, 20:58
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TretyakovaS
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В Красносельском районе Петербурга сбили пешехода

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о жутком ДТП. На пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова автомобиль наехал на пешехода.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 11 сентября на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова автомобиль сбил пешехода.

Один из подписчиков группы в комментариях сообщил, что рядом с местом аварии лежал подростковый велосипед, возможно, был сбит ребенок.

Пешеход был госпитализирован.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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