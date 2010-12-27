В Красносельском районе Петербурга продавцы "Пятёрочки" выкинули целую тележку хлеба

В компании розничной торговли не стали отрицать данную ситуацию.

Сегодня, 24 апреля, на улице Рихарда Зорге рядом с магазином "Пятёрочка" очевидцы обнаружили целую тележку с хлебом. Об этом сообщает "Фонтанка".

Выкидывают на помойку хлеб, представляете… Хлеб в Петербурге, в Ленинграде выкидывают целыми тележками. Рассказывает автор фото

В компании розничной торговли X5 Retail Group (управляет "Пятерочкой") не стали отрицать, что хлеб оказался на помойке по вине сотрудников, однако уверили, что такое происходит крайне редко.

Хлеб в торговых сетях X5 утилизируется в соответствии с законодательством. Подобные случаи не соответствуют регламентам и нормам, в отношении администрации магазина применены санкции дисциплинарного характера. Заявили в Х5

Ранее все продуктовые сети сдавали хлебобулочную продукцию, которую не успевали продать до истечения срока годности, обратно производителям, однако с 2017 года некоторые крупные ретейлеры отказались от такой практики.

Фото: "Фонтанка"