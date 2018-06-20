Владельцам грозит административная статья "самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства".

В среду, 3 апреля, стало известно о том, что в Красносельском и Московском районах автомойку и двухэтажный особняк. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом.

Так, незаконные постройки убрали на Кубинской улице и а Ленинском проспекте. Известно, что автомойка принадлежала ООО "Профи-Гельд".

В связи с тем, что участок используется без правовых оснований, пользователю было вручено уведомление о необходимости его добровольного освобождения, но в установленный срок сооружение демонтировано не было отметили в ККИ

Что касается двухэтажного особнякя: то в ведомстве заявили, что ранее объект был постройка использовалась в качестве офиса продаж квартир, в настоящее время помещение никем не используется.

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