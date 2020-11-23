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В "Красном треугольнике" вновь вспыхнул пожар
Сегодня, 20:45
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В "Красном треугольнике" вновь вспыхнул пожар

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Обошлось без пострадавших.

На территории "Красного треугольника" в четверг вечером начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 18:57. На набережной Обводного канала, 134, на 4-м этаже четырёхэтажного здания вспыхнул мусор на площади 25 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В 19:47 15 спасателей и 4 пожарные машины ликвидировали огонь. 

Ранее на ж/д станции Калище накануне сноса загорелась складская постройка. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Фото: Piter.tv
 

Теги: красный треугольник мусор, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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