В "Красном треугольнике" вновь вспыхнул пожар

Обошлось без пострадавших.

На территории "Красного треугольника" в четверг вечером начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 18:57. На набережной Обводного канала, 134, на 4-м этаже четырёхэтажного здания вспыхнул мусор на площади 25 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В 19:47 15 спасателей и 4 пожарные машины ликвидировали огонь.

Ранее на ж/д станции Калище накануне сноса загорелась складская постройка. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Фото: Piter.tv

