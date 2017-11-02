На ж/д станции Калище накануне сноса загорелась складская постройка

Вечером 29 июня на железнодорожной станции Калище в Сосновом Бору загорелось деревянное здание.
Пожар в постройке общей площадью 80 м2 потушили менее чем за час. Стало известно, что данное техническое здание должны были снести через несколько дней.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
Также накануне на 2-м Муринском проспекте загорелась однокомнатная квартира.
Фото: ВКонтакте / Маяк. Сосновый Бор
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все