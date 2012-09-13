Школьников-"зацеперов" сняли с электрички в Петербурге

Петербургских школьников поймали на "зацепе" на одной из пригородных электричек.

В дни школьных каникул петербургские подростки решили развлечься с помощью “зацепинга”. Юноши прокатились на хвостовой части электропоезда “Калище-Санкт-Петербург”. Нарушителей обнаружили на станции “Дачное”. Оттуда их сняли сотрудники транспортной полиции. Инцидент произошел днем 2 ноября.

В настоящее время ребята отпущены. С подростками была проведена профилактическая беседа. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.