В Красном селе в коммунальной квартире сгорела комната

Информации о пострадавших не поступало.

В понедельник, 3 января, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 08:05. В Красном селе на Гвардейской улице в трехэтажном доме №5 произошло возгорание. В квартире выгорела комната площадью 16 квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились 12 пожарных и 3 спецмашины. В 08:28 пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар на Белы Куна тушили 20 пожарных. К ликвидации привлекли 4 единицы техники.

Фото: Piter.tv

