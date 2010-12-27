В Красном селе из горящего такси прохожие вытащили потерявшего сознание водителя

В Красном селе очевидцы спасли человека после аварии.

Около семи утра 1 октября в Красносельском районе произошло ДТП. В результате аварии пострадал водитель такси. Его машина врезалась в припаркованный “Мицубиси” и загорелась.

Очевидцу удалось вытащить пострадавшего человека из пожара. Свидетель рассказал, что извлечь водителя из горящего автомобиля оказалось нелегко, потому что у того застряла нога. Еще два мужчины пытались потушить возгорание с помощью огнетушителей, но у них не получилось. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

После того, когда водителя спасли, он объяснил, что неожиданно потерял сознание за рулем. В настоящее время автовладелец находится в отделении нейрохирургии в местной больнице.