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В Красном селе из горящего такси прохожие вытащили потерявшего сознание водителя
Сегодня, 8:47
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lesjasap
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В Красном селе из горящего такси прохожие вытащили потерявшего сознание водителя

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В Красном селе очевидцы спасли человека после аварии.

Около семи утра 1 октября в Красносельском районе произошло ДТП. В результате аварии пострадал водитель такси. Его машина врезалась в припаркованный “Мицубиси” и загорелась. 
 
Очевидцу удалось вытащить пострадавшего человека из пожара. Свидетель рассказал, что извлечь водителя из горящего автомобиля оказалось нелегко, потому что у того застряла нога. Еще два мужчины пытались потушить возгорание с помощью огнетушителей, но у них не получилось. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
 
После  того, когда водителя спасли, он объяснил, что неожиданно потерял сознание за рулем. В настоящее время автовладелец находится в отделении нейрохирургии в местной больнице.
Теги: авария , красное село , пожар , такси
Категории: Новости СПб

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