В Красном Селе автомобилист на BMW сбил пенсионерку и умчался прочь

Пожилой женщине вызвали скорую помощь.

Сегодня, 16 января, в Красном Селе пенсионерка оказалась под колесами иномарки. Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

На перекрестке улицы Свободы и проспекта Ленина водитель BMW проигнорировал запрещающий сигнал светофора и затем на высокой скорости влетел в тротуар, на котором находилась бабушка. Пенсионерка от удара упала на асфальт. Водитель легковушки не стал помогать жертве ДТП и умчался в неизвестном направлении.

Горожане вызвали скорую помощь и передали пострадавшую медикам. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в НИИ Джанелидзе образовалась огромная очередь в приемном покое.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село