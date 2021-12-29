В Красном Селе автомобилист на BMW сбил пенсионерку и умчался прочь

Сегодня, 16 января, в Красном Селе пенсионерка оказалась под колесами иномарки. Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".
На перекрестке улицы Свободы и проспекта Ленина водитель BMW проигнорировал запрещающий сигнал светофора и затем на высокой скорости влетел в тротуар, на котором находилась бабушка. Пенсионерка от удара упала на асфальт. Водитель легковушки не стал помогать жертве ДТП и умчался в неизвестном направлении.
Горожане вызвали скорую помощь и передали пострадавшую медикам. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в НИИ Джанелидзе образовалась огромная очередь в приемном покое.
Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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