В Красном Селе временно запущено движение по новому путепроводу

Движение запустили, чтобы обустроить примыкание улицы Свободы и Ивангородского проспекта.

В Красном Селе с 6 мая временно запустили движение по путепроводу на пересечении Ивангородского проспекта и улицы Свободы. Он является частью будущей двухуровневой развязки, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас идет третий этап строительства. Ожидается, что развязка разгрузит трафик на юго-западе Петербурга, в частности, в Красносельском районе. Благодаря перезапуску движения удастся провести работы по обустройству примыканий пересечений улицы Свободы и Ивангородского проспекта.

Минуя Красное Село, без пробок и потери времени можно будет добраться до города, например, из Кингисеппа. Руслан Зайцев, зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта на всех съездах с улицы Свободы на Ивангородский проспект и наоборот будет перекрыто. Кроме того, на перекрестке проезжая часть сужена до одной полосы. Сквозной проезд также закрыт. Исключение сделано для транспорта предприятий, которые располагаются на прилегающих территориях.

Работы планируют завершить в начале июня.

Видео: комитет по развитию транспортной инфраструктуры