В Красном Селе временно запущено движение по новому путепроводу

В Красном Селе с 6 мая временно запустили движение по путепроводу на пересечении Ивангородского проспекта и улицы Свободы. Он является частью будущей двухуровневой развязки, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Сейчас идет третий этап строительства. Ожидается, что развязка разгрузит трафик на юго-западе Петербурга, в частности, в Красносельском районе. Благодаря перезапуску движения удастся провести работы по обустройству примыканий пересечений улицы Свободы и Ивангородского проспекта.
Минуя Красное Село, без пробок и потери времени можно будет добраться до города, например, из Кингисеппа.
Руслан Зайцев, зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Движение транспорта на всех съездах с улицы Свободы на Ивангородский проспект и наоборот будет перекрыто. Кроме того, на перекрестке проезжая часть сужена до одной полосы. Сквозной проезд также закрыт. Исключение сделано для транспорта предприятий, которые располагаются на прилегающих территориях.
Работы планируют завершить в начале июня.
Видео: комитет по развитию транспортной инфраструктуры
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