В Красном Селе водители рейсовых автобусов устроили погоню

Один из них задел зеркало другого, после чего началась погоня.

В Красном Селе 13 марта между водителями двух рейсовых автобусов, в которых находились пассажиры, произошел конфликт. Один из них задел зеркало другого, после чего началась погоня. Об этом сообщили в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" 21 марта.

Комитет по транспорту Петербурга прокомментировал инцидент. Его разобрали перевозчики двух маршрутов. Водителя, работавшего 13 марта на рейсе №145 (СПб ГУП "Пассажиравтотранс"), привлекут к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ за нарушение правил дорожного движения (ПДД). То же произойдет и с водителем, который работал на маршруте №245 (ООО "ВЕСТ-СЕРВИС"). Кроме того, оппоненты пересдадут экзамен по ПДД, и их только после этого их допустят до работы.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с автобусом под Кингисеппом погиб один человек.

Видео: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село