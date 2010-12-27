В Красном Селе вандалы залили памятник Ленину красной краской

Празднование в Красном Селе столетнего юбилея революции было омрачено проделками вандалов.

В Красном Селе вандалы осквернили памятник Ленину, находящийся в парке. Злодейство преступники решили совершить в день празднования столетия Октябрьской революции. Налет разбойники запланировали в полшестого утра. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Утром 7 ноября прохожие заметили, что памятник вождю мирового пролетариата залит красной краской, а на груди у дедушки Ленина написано: “Палач”. На близ растущих кустарниках неизвестные разбросали листовки с цитатами Владимира Ильича.

В настоящее время памятник полностью очищен. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов располагают видеозаписью, на которой видны вандалы и совершенное преступление.