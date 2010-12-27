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В Красном Селе неизвестные в масках ранили подростка и оставили его лежать в крови
Сегодня, 6:57
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lesjasap

В Красном Селе неизвестные в масках ранили подростка и оставили его лежать в крови

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Оперативники пытаются найти банду нападавших.

В Красносельском районе Петербурга на подростка напали неизвестные с холодным оружием. Они нанесли несовершеннолетнему жителю ранение. По информации от местных жителей, в избиении участвовала толпа неизвестных, лица которых были скрыты за масками.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы вечером 10 февраля. На школьника накинулись во дворе по проспекту Ленина в Красном Селе. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать. Скорую помощь вызвали прохожие, которые заметили мальчика, лежащего в луже крови на тротуаре.

В настоящее время злоумышленники разыскиваются.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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