В Красном Селе неизвестные в масках ранили подростка и оставили его лежать в крови

Оперативники пытаются найти банду нападавших.

В Красносельском районе Петербурга на подростка напали неизвестные с холодным оружием. Они нанесли несовершеннолетнему жителю ранение. По информации от местных жителей, в избиении участвовала толпа неизвестных, лица которых были скрыты за масками.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы вечером 10 февраля. На школьника накинулись во дворе по проспекту Ленина в Красном Селе. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать. Скорую помощь вызвали прохожие, которые заметили мальчика, лежащего в луже крови на тротуаре.

В настоящее время злоумышленники разыскиваются.

Фото: Piter.tv