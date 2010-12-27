В Красном Селе на магазин напали немые грабители без обуви

"Удачную покупку" ограбили босые мужчины с молотком.

Полиция Красносельского района разыскивает босых и немых преступников, которые ограбили строительный магазин, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Ночью, 10 декабря, в полицию обратился подсобный рабочий магазина "Удачная покупка" на улице Семеновская. Он рассказал, что в половине второго в дверь подсобки постучали. Перед ним оказались двое мужчин в черных масках на лице. Они не говорили, но жестами и молотком достаточно доходчиво объяснили, что пришли за деньгами.

Преступники нашли все сами, а рабочего ударили молотком по голове. Перед тем, как потерять сознание, работник магазина обратил внимание и на то, что оба вора были абсолютно босые.

Когда пострадавший очнулся, ни злоумышленников, ни денег уже не было. Он поспешил оповестить об этом руководство и полицию.

Пока правоохранительные органы разыскивают двух молчаливых "хоббитов", магазин подсчитывает убытки.