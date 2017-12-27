Маршрутка "обняла" дерево в Красном Селе: пострадал водитель

Авария с участием маршрутки и дерева произошла утром в пятницу в Красном Селе. В результате столкновения пострадал водитель.

Утром в пятницу, 12 января, в Красном Селе произошла серьезная авария. Как рассказывают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около дома 114 на улице Ленина маршрутка на скорости вылетела на газон и врезалась в дерево. От удара машина буквально обняла ствол растения.

В момент столкновения в салоне автомобиля не было пассажиров. Водитель получил серьезные травмы.

Обстоятельства аварии выясняются. Пока не известно, почему машина вылетела с дороги. Сотрудники ГИБДД работали на месте ЧП.