Видео: В Красном Селе КамАЗ "уложил" легковушку

Очевидцы отметили, что беспечный ездок за рулем легковушки спровоцировал столкновение с фурой.

Днем 11 июня стало известно о ДТП на перекрестке улиц Свободы и Лермонтова в Красном Селе. На опубликованной видеозаписи видно, как водитель Mitsubishi Outlander несется на перекрестке и сталкивается с грузовиком марки "КамАЗ". После аварии автомобиль опрокинуло набок.

Пользователи группы "Транспортный коллапс" отметили, что водитель ехал "очень уж отчаянно" и пренебрегал знаком "Уступи дорогу".

По предварительной информации, пострадал один человек. По факту ДТП проводится проверка.

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село